Attentato a Trump il cecchino è un 20enne ripreso in un video L’ex presidente non è grave

(Di domenica 14 luglio 2024) Sta bene e sarebbe uscito dall’ospedaledegli Stati Uniti, Donald, preso di mira da un, ieri, nel corso di un raduno elettorale a Butler, in Pennsylvania. “Questo è un messaggio da parte di Donald: non mi arrenderò mai!”, si legge nel breve messaggio, firmando con la sua firma e il suo ritratto. La persona che ha sparato sul comizio di Donaldè un uomo di 20 anni della Pennsylvania, che è stato ucciso, scrive il Washington Post, citando una fonte a conoscenza delle indagini. Unpubblicato sui social media e geolocalizzato dall’Ap mostra il corpo di una persona in mimetica grigia che giace immobile sul tetto di un edificio alla Agr International Inc., un’azienda manifatturiera di imbottigliamento appena a nord dell’area del Butler Farm Show dove si è tenuto il comizio di Donald, teatro della sparatoria.