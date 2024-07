Alec Baldwin è un uomo libero | arriva l’assoluzione dopo il caso Rust

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 14 luglio 2024)è unche un giudice ha archiviato il suodi omicidio colposo, lo scorso venerdì, non rischia più la prigione a causa della morte accidentale della direttrice della fotografia di, Halyna Hutchins. La giudice Mary Marlowe Sommer lo ha assolto con pregiudizio, il che significa che il(in cui è stata coinvolta anche l’armaiola Hannah Gutierrez-Reed) non potrà più essere ripresentato,una drammatica udienza sulla mancata consegna delle prove alla difesa da parte dell’accusa. L’FBI aveva accusato l’attore di aver esploso il colpo sul set, anche se lui aveva smentito.il licenziamento, la star si è espressa con un post, condiviso sul suo profilo Instagram, per ringraziare i suoi numerosi sostenitori.