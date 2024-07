A Gaggiano abbattuto l' unico autovelox | opera di fleximan o del maltempo?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 204 -l'presente in città. Alcuni residenti ipotizzano l'intervento di un emulo dianche se a fare danni sarebbe il. Il fatto è accaduto aall'incrocio fra le vie Leonardo da Vinci, De Gasperi e Volta. Secondo alcuni commercianti della zona unpotrebbe essere statodale dal forte vento dell'altro giorno. Ma non è escluso che qualcuno possa essere provato ad emulare. Anche se appare verosimile la prima versione., telecamerein via Volta piegato a terra, abbattutto - 14 luglio 2024 - foto Spf/Ansa È un fatto comunque che il palo dove sono installate le apparecchiature per il controllo della velocità è caduto al suolo e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.