Yamal | La mia sfacciataggine viene dalla strada è lì che ho imparato a giocare

(Di sabato 13 luglio 2024) Lamineoggi compie 17 anni e domani giocherà la sua prima finale con la sua Nazionale, a Euro2024. “Marca” ha intervistato, che ha parlato della sua crescita come calciatore. A marzo, prima delle amichevoli contro Colombia e Brasile, ci avevi detto di vedere cosa sarebbe successo quando si fosse parlato di Europei. «Certo, perché l’idea è la stessa. Pensa alla prossima partita. Sapevamo che la fiducia che avevamo di poter fare bene le cose aveva una base. Siamo molto contenti di come sono andate le cose». A livello personale cos’è cambiato? «Beh, sono cambiato molto, sia come persona che nel modo di. Ho più fiducia in me stesso, sono cresciuto fisicamente Sono molto contento del cambiamento che ho fatto». Quante volte ti hanno mandato il gol che hai fatto alla Francia? «Molti.