The Boys | confermato finalmente il motivo per cui Kimiko non riesce a parlare

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 13 luglio 2024) La quarta stagione di Theè quasi terminata, dopo settimane in cui è stata rimescolata gran parte della tradizione della serie Prime Video. Ciò è avvenuto soprattutto nell’ultimo episodio della serie, “The Insider”, che ha svelato una sorprendente giustificazione del perchéMiyashiro (Karen Fukuhara) sia stata muta per tutta la serie. Come spiega la protagonista nell’episodio, i suoi carcerieri dell’Esercito di Liberazione della Luce Splendente le hanno insegnato a muoversi e combattere come un “fantasma”, con conseguenze letali se qualcuno parla o urla. Alla fine,ha ucciso diverse ragazze “senza fare rumore”, per poi scoprire che non potevauna volta che le era stato permesso. “Dalle prime conversazioni con lo showrunner Eric Kripke, abbiamo parlato del fatto che il mutismo dinon deriva da un attributo fisico, perché se fosse un attributo fisico, a volte è impossibile recuperare la voce dopo un trauma fisico”, ha spiegato Fukuhara in una recente intervista a TheWrap.