Subbuteo che passione Trofeo Città di Follonica fervono i preparativi

(Di sabato 13 luglio 2024), 12 luglio 2024 – È in programma il 3 agosto il "3°di" organizzato dal Club Maremmain collaborazione con Soccer Cage e Bagno Nettuno, con il Patrocinio del Comune di. Si tratta di un torneo promozionale di, un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto in miniatura lo sport più amato dagli italiani: il calcio. Il torneo verrà giocato a ridosso della spiaggia e i proventi saranno donati alla Fondazione AriSla, che da anni si prodiga per cercare una cura alla Sla. Si sfideranno 36 giocatori in punta di dito, provenienti da tutta Italia per aggiudicarsi l’ambita coppa. Un torneo amato e richiesto, lo dimostra la lista dei partecipanti che si è completata in poche ore. Questo è un chiaro segnale della forte attrattiva per il tema benefico del torneo e anche della location unica dove sarà svolto.