Storia di Nilde | tutto quello che c’è da sapere sul film in replica su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 13 luglio 2024)di: trama, cast,vera, streaming docufictionIotti Questa sera, sabato 13 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda (in) la docufictiondi, che ricorda la vita diIotti (interpretata da Anna Foglietta) dopo più di vent’anni dalla sua morte, avvenuta il 4 dicembre 1999, e a quarant’anni dalla sua nomina a Presidente della Camera dei Deputati. Intrecciando ricostruzioni fiction, materiali di repertorio e testimonianze illustri, ripercorre lavera, umana e politica, diIotti, una delle ventuno donne che parteciparono all’Assemblea Costituente nel 1946 nonché la prima a essere eletta Presidente della Camera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama:vera La fiction prende spunto da un fatto realmente accaduto: l’arrivo di una lettera inviata all’Avanguardia da una ragazza che lamentava le imposizioni da parte del suo fidanzato in merito alle proprie scelte di vita, alla qualeIotti aveva risposto personalmente sul giornale spronando la giovane a prendere in mano la propria vita con autonomia e libertà.