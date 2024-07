Sport e relax dimensione famiglia | a Roma Nord nasce The Jungle Club

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Cose da fare a. Per esempio, passare una giornata al The, untutto nuovo in zona Cortina d'Ampezzo. Nuovo e inaspettato: dall'ingresso di via dell'Acqua Traversa 251 non ti aspetti questo spazio verde così grande, attrezzato con impiantiivi, piscina, ristorante. E invece eccolo qui. “Ho trovato io il posto, per caso, era abbandonato da una decina di anni, una vera e propria giungla da qui l'idea del nome!”, spiega Nicoletta Candeloro, una delle promotrici di questa iniziativa. Adesso, però, di “selvaggio” ilha solo il nome, perché è stato ripulito, sistemato, ristrutturato, messo a nuovo. Ha una piscina molto grande, campi da padel e da pickleball (nuova moda in arrivo?), una area per la ristorazione, una palestra che sarà ultimata a settembre.