Scarpinata delle Fornaci le foto della corsa

(Di sabato 13 luglio 2024) Pistoia, 13 luglio 2024 – Dopo un lungo periodo di pausa dovuto alla pandemia, laha fatto il suo atteso ritorno. L'evento, che si è svolto presso il circolo, un punto di riferimento per l'aggregazione e la ricreazione del quartiere alla periferia di Pistoia, ha visto una partecipazione entusiasta di numerosi podisti. Attratti dalla possibilità di unire sport e convivialità, i partecipanti hanno reso la giornata memorabile. La gara, di carattere non competitivo e su una distanza di 8,8 km, ha accolto anche i "Maratonabili". Questa associazione di volontariato si dedica a permettere ai ragazzi disabili di partecipare alle corse podistiche, spingendoli in carrozzina lungo il percorso. La presenza dei Maratonabili ha aggiunto un ulteriore valore sociale all'evento, sottolineando l'importanza dell'inclusione nello sport.