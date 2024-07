Roma incidente choc | uomo travolto da un’auto alla fermata dell’autobus

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) Sangue all’alba sulle strade di: verso le 6 di questa mattina, lungo viale Guglielmo Marconi, si è verificato un terribileche è costato la vita ad undi 66 anni. Secondo quanto trapelato finoraavrebbein pieno l’che stava aspettando. Il tragico, le dinamiche Dalle prime ricostruzioni il 66enne era, in direzione fuori, a viale Marconi, tra via Gerolamo Cardano e via Federico Enriques. Verso le 6 una Fiat 500, a quanto pare presa a noleggio e guidata da un ragazzo di 26 anni, per motivi da accertare avrebbe perso il controllo, sbandato e investito l’. Subito è stato segnalato l’all’1-1-2, che ha inviato i soccorritori sul posto che hanno fatto di tutto per rianimare l’