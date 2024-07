Putin e la minaccia nucleare contro le capitali europee quanto è alto il rischio di guerra totale?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Rom, 13 luglio 2024 – La presenza ditra i target atomici russi, come già per i target sovietici, non è niente di nuovo e ha la finalità di terrorizzare le opinioni pubbliche occidentali, in modo che agiscano sui governi per ridurre la pressione militare su Mosca. C’è una strategia di persuasione dunque dietro le dichiarazioni del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla tv russa. “Gli Stati Uniti hanno schierato una varietà di missili di diversa gittata in Europa, che sono tradizionalmente puntati sul nostro paese – ha detto Peskov –. Di conseguenza, il nostro paese ha designato le localitàcome obiettivi dei nostri missili”. E per missili s’intende missili nucleari. In realtà i russi sanno benissimo che se attaccassero le, e comunque i centri urbani, gli alleati farebbero lo stesso e si arriverebbe alla cosiddetta MAD (mutal assured distruction, distruzione reciproca assicurata) che trasformerebbe tutti i paesi che partecipano allain perdenti e farebbe decine di milioni di morti.