Palinsesti Rai nuovi Ranucci di Report attacca | Non ci sarò Ecco perchè

(Di sabato 13 luglio 2024) Alla vigilia della presentazione deiRai, programmata per venerdì 19 luglio prossimo, una dichiarazione di Sigfrido, giornalista e volto noto disu Rai3, ha fatto discutere. Durante la presentazione del suo libro La Scelta, ha confermato che non parteciperà all'evento in cui verranno annunciati i programmi della prossima stagione del servizio pubblico. Questa decisione, accompagnata dalle sue osservazioni sullo stato del giornalismo in Italia, sottolinea le tensioni esistenti all'interno di Viale Mazzini. Sigfridoha dichiarato: "Non parlo della Rai, vorrei evitare un procedimento disciplinare". Un chiaro riferimento al caso di Serena Bortone, punita dalla Rai per il caso Scurati (dovrebbe essere fuori daidopo il rifiuto del programma culturale).