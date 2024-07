Mr Marra fa delle confessioni su Fedez | Ecco come si comporta nel privato

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo la rottura professionale con Luis,si è trovato da solo a Muschio Selvaggio e per colmare quel vuoto che si è creato ha chiamato Mr, il noto podcaster del Cerbero. Con la nuova coppia Muschio Selvaggio ha conosciuto un vero rinascimento, sia in termini di visualizzazioni che di temi trattati, ma alla fine il podcast è tornato nelle mani di Luis (e i numeri adesso non sono più quelli di prima). Ma la domanda che si fanno in molti è: finita l’avventura a Muschio, finita anche “l’amicizia”? In realtà no, i due hanno dei nuovi progetti (probabilmente un nuovo podcast) e anche di questo il podcaster ha parlato in una diretta su WesaChannel: “Stiamo lavorando acose, da quando siamo andati via da Muschio. Non è che stiamo facendo attivamente molto.