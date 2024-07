L’educazione nello sport è in pericolo?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Arezzo, 13 luglio 2024 – Nelle ultime settimane sono emersi alle cronache degli episodi che lasciano questa domanda senza alcuna risposta:iva, non solo dei bambini o ragazzi, ma degli istruttori in primis, è in? “Come abbiamo evidenziato anche con lo studio di&Fede,è un pilastro a forte rischio”, sottolinea il Presidente del Centroivo Italiano – Comitato di Arezzo Lorenzo Bernardini, che prosegue: “non tanto per i ragazzi o i genitori, ma per gli istruttori e per chi ha un ruolo in società. Mi spiego meglio: come Csi abbiamo assistito a tante dinamiche e situazioni poco piacevoli, vissute in prima persona dai nostri dirigenti e/o raccontate da genitori che si confrontano periodicamente con noi.