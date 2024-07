La cantante arriva finalmente a San Siro con il suo The Eras Tour 2024 Tutto quello che c' è da cantare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 13 luglio 2024) Ancora una manciata di ore eTaylor Swift si esibirà allo stadio Sandi Milano. Due concerti del The(stasera 13 e domenica 14 luglio) attesissimi dai fan, considerato che la cantautrice è assente dai palchi italiani da ben tredici anni. Fra orde di Swifties accampati da giorni fuori dal Meazza, biglietti dai prezzi stellari già sold out e isterie collettive, sale la febbre anche per sapere quali canzoni porterà in scaletta. Taylor Swift: gli amori e le canzoni che ha dedicato agli ex X La popstar americana infatti – vincitrice ai Grammy Awards per ben 14 volte – si esibirà a Milano con uno show stellare.