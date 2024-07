Juventus parla l’agente di Di Gregorio | Arriva per vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Torino, 13 luglio 2024 – Michele Disarà il nuovo portiere titolare della Juve. Questo è il suo scopo. Il secondo obiettivo?e alzare trofei. L’ex portiere del Monza sostituisce Wojciech Szczesny, corteggiato proprio dal condor Galliani per i brianzoli. Operazione intelligente per la Juve che prende un portiere italiano di grande livello, a una cifra non onerosissima e con una formula dilazionabile. Nessun sovraccarico a bilancio e ottimo estremo difensore per il nuovo corso di Thiago Motta.di Dichiaro: è alla Juve per i trofei. Belloni: “Dopo Monza-Juve è nato tutto” Tanta gavetta per Michele Di, partito dai dilettanti, dalla Serie D e orato, dopo tanto lavoro, alla. La squadra più importante d’Italia.