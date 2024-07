Inzaghi rinnova con l’Inter | le cifre E c’è un grosso vantaggio – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) Da ieri è anche ufficiale il rinnovo di, che rimarrà alper altri due anni. L’allenatore ha ottenuto un prolungamento e un adeguamento dell’ingaggio, non è tutto quello che voleva ma ci sono dei vantaggi. Li dà Tuttosport. SI CONTINUA – Simonenon voleva iniziare la stagione in scadenza di contratto e così è stato. Ieri, in apertura della conferenza stampa di presentazione della nuova annata, il presidente Giuseppe Marotta ha annunciato il rinnovo di contratto del tecnico. Una scelta che premia il lavoro fatto dain questi anni: quello che inizia oggi col raduno è il quarto, una continuità che almancava da Roberto Mancini (2004-2008). Per lui la firma è fino al 30 giugno 2026, dodici mesi in più rispetto al precedente accordo annunciato il 5 settembre 2023.