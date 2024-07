Incidente in A1 a Bologna si ribalta un camion | traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Sasso Marconi (), 13 luglio 2024 - Code e disagi sulla A1 per la temporanea chiusura del tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi verso Firenze, in seguito almento alle 3,30 del mattino di unche trasportava ferro. L’autista è rimasto ferito. L'è avvenuto all'altezza del km 206, all'interno di un cantiere correttamente installato e segnalato. Attualmente, informa Autostrade per l'Italia, si registrano 2 Km di coda all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi nord. Agli utenti provenienti da Milano/in viaggio verso Firenze, si consiglia di immettersi sul Raccordo di Casalecchio R14, uscire aCasalecchio e, dopo aver percorso la SS64 Porrettana, rientrare sulla A1 a Sasso Marconi. Inoltre, è stato chiuso il Raccordo di Casalecchio R14 per chi proviene dalla A14-Taranto ed è diretto verso Firenze, in alternativa, si consiglia di uscire aBorgo Panigale sulla A14, seguire le indicazioni per la Tangenziale e successivamente per la SS 64 Porrettana e rientrare in A1 a Sasso Marconi.