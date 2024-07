IMU 2024 la dichiarazione scadeva il 1 luglio | cosa succede a chi non l’ha presentata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 luglio 2024) Quali sono le conseguenze per chi non ha presentato laImu entro la scadenza prevista? Ecco che. I termini per il pagamento di uno dei principali tributi italiani, ovvero l’IMU, sono scaduti da poco. La data del 1°era infatti quella riguardante il versamento della prima delle due rate, mentre per il saldo ci sarà tempo fino al 16 dicembre. Tutti i possessori di fabbricati ad eccezione delle prime case (con la sola esclusione di quelle in categoria catastale di lusso) sono, infatti, tenuti ad effettuare questo pagamento.deve fare chi non ha inoltrato in tempo laannuale IMU (cityrumors.it)Ma non si tratta del solo adempimento legato all’Imposta Municipale Propria. Infatti, oltre a ciò, occorre presentare l’appositaannuale al comune sul cui territorio è ubicato l’immobile oggetto di tassazione.