Gomez completa il passaggio alla Real Sociedad dal Manchester City

(Di sabato 13 luglio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il difensore delSergiohato ilper un valore stimato di 10 milioni di euro (8,4 milioni di sterline).conclude una permanenza di due anni all’Etihad Stadium con 38 presenze per la squadra di Pep Guardiola e cinque titoli importanti, tra cui il primo trionfo in Champions League e due titoli di Premier League. Il 23enne ha faticato a consolidare un posto nella prima squadra dei Citizens, essendo arrivato dall’Anderlecht nel 2022 con un accordo del valore di 18 milioni di sterline.ha collezionato solo 18 presenze in Premier League, mentre Guardiola ha preferito l’arrivo estivo Josko Gvardiol nel ruolo di terzino sinistro.