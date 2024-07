Golf Scottish Open | Aberg ancora in testa Manassero è ottavo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Ludvigrimane inalla classifica dello, andando così a caccia del suo secondo titolo del DP World Tour e del PGA Tour. Al The Renaissance Club di North Berwick, lo svedese allunga con uno score di 193, seguito dallo scozzese Robert MacIntyre con 195. La terza posizione, poi, c’è l’australiano Adam Scott con 196. Giornata positiva per Matteo, che scala in ottava posizione al fianco di Rory McIlroy e Erik Van Rooyen, dopo aver ottenuto la terza piazza nel secondo round.inSportFace. .