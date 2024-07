FOTO IN – Inter via al raduno! Un insospettabile come primo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024) È iniziato ildell’. Alle 9.30 l’appuntamento ad Appiano Gentile, con Inzaghi che terrà oggi ilallenamento.informa il nostro inviato sul posto, è appena arrivato ilgiocatore. SI RICOMINCIA – L’2024-2025 prende via da oggi, a cinque settimane dall’esordio in Serie A contro il Genoa, con il. Alle 9.30, i giocatori presenti (esclusi tutti i nazionali) saranno ad Appiano Gentile per ritrovarsi e cominciare la nuova stagione. Simone Inzaghi, dopo aver firmato ieri il rinnovo di contratto, terrà anche ilallenamento. E dovrà farlo – ovviamente – con un gruppo non certo al completo per la mancanza dei nazionali.2024-2025, ilgiocatore che arriva al: laLA PRESENZA – Lo vedete dallasopra, scattata dal nostro inviato al BPER Training Centre di Appiano Gentile Onorio Ferraro: è Raffaele Di Gennaro ilgiocatore arrivato aldell’