(Di sabato 13 luglio 2024) La Russia ha dichiarato di avere il potenziale necessario per rispondere al dispiegamento di missili a lungo raggio americani in Europa, individuando come potenzialile. Questo avvertimento è stato lanciato dale riportato dall’agenzia Tass. In un contesto di crescente tensione internazionale, queste dichiarazioni alimentano ulteriormente il clima di incertezza e preoccupazione nel continente. Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha affermato che l’Europa sta attraversando un periodo difficile e che sta «cadendo a pezzi». Paragonando la situazione attuale al crollo dell’Unione Sovietica, Peskov suggerisce che la storia si ripete e che l’Europa potrebbe affrontare una disintegrazione simile. La dichiarazione di Peskov arriva in un momento di alta tensione tra Russia e Occidente.