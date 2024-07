Conte vuole Rabiot a Napoli sarebbe il sostituto di Zielinski Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024)ildi). È quel che scrive il quotidiano lache sottolinea il lavoro fatto in difesa dal club di De Laurentiis che ha acquistato Buongiorno e Rafa Marin, più il laterale Spinazzola preso a parametro zero, e ora aspetta Hermoso. La novità però è in mediana. Pure a centrocampo e in attacco si lavora ad acquisti importanti: ilinfatti si è inserito in maniera decisa nella corsa a, altro giocatore che si può prendere a parametro zero visto che il suo legame con la Juve è finito lo scorso 30 giugno. La mezzala francese non ha accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri, prende tempo nei confronti di quella del Milan e adesso valuta l’offerta del