Conte conferma il detto Amma fatica Sedute più lunghe e faticose degli ultimi 14 anni di ritiri del Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) DIMARO FOLGARIDA (VAL DI SOLE – TRENTINO), 13 LUGLIO 2024 – Si inizia a lavorare in palestra e poi si prosegue sul manto erboso fino alle 13: Mister Antonioe il suo staffno in pieno il” e oggi sono stati protagonisti con la squadra di una dellepiùe intense di allenamento nei 14di ritiro precampionato dela Dimaro Folgarida. L’organico è stato diviso in due gruppi molto ampi impegnati in esercizi tecnici con la gestione del pallone a due tocchi. Le parole diNel calcio in estate si costruisce ciò che si sprigiona in inverno e si concretizza poi nella successiva primavera eè molto attento al lavoro che si sta svolgendo in Val di Sole. Ne ha anche parlato in conferenza stampa: “L’approccio non può essere subito duro anche se per alcuni l’approccio soft può sembrare subito duro.