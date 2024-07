Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati marito e moglie | ecco i due abiti scelti dalla sposa Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 13 luglio 2024) Ieri, venerdì 12 luglio, nella splendida cornice di Forte dei Marmi, gli ex concorrenti del Grande Fratello Vipconvolati a nozze, diventando ufficialmentea distanza di quattro anni dal loro primo incontro avvenuto proprio all’interno del reality show di Canale 5. La coppia ha scelto la nota località toscana come luogo per celebrare le nozze non a caso: proprio qui, infatti, i genitori di– Massimoed Eleonora Giorgi – siconosciuti, in occasione delle riprese del film Sapore di mare. La cerimonia, che si è svolta in riva al mare, è iniziata con l’arrivo dello sposo, accompagnato all’altaremamma Eleonora, visibilmente emozionata, e dal figlio Gabriele, che ha atteso insieme al papà l’arrivo della