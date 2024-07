Caivano | Carabinieri setacciano il Bronx E’ tutto nascosto nei vani ascensore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 13 luglio 2024): Notte di controlli nella zona del, Itrovano del materiale per coprire le targhe negli ascensori Questa notte adella locale compagnia hanno presidiato il rione. Effettuate numerose perquisizioni per blocchi di edifici. Nella lente dei controlli la ricerca di armi e droga. Setacciati anche gli spazi comuni e i locali tecnici delle palazzine. Durante le operazioni, effettuate anche con le aliquote pronto impiego del comando provinciale di Napoli, i militari hanno rinvenuto neiascensori 10 cartucce 9×21, 2 tirapugni e 4 targhe in carta stampata a colori verosimilmente utilizzate per coprire targhe “pulite” durante la commissione dei delitti. Trovati anche 2 dissuasori elettrici, 50 munizioni a salve e 1 bilancino di precisione.