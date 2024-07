Bozzoli trasferito nel carcere di Milano | continua a professarsi innocente

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 13 luglio 2024)neldidopo l’arresto e la notte trascorsa in quello di Brescia:Giacomo, dopo essere stato arrestato, aveva trascorso la prima notte neldi Brescia, sorvegliato a vista per il timore di atti autolesionistici. Al momento dell’arresto,era apparso sotto shock e l’impatto con ilbresciano sarebbe stato traumatico. Ora è statoneldiper scontare la pena definitiva all’ergastolo per aver ucciso lo zio Mario per questioni legate all’azienda familiare. La condanna è stata confermata in tutti i gradi di giudizio, ma. Al procuratore Francesco Prete,ha, infatti, ribadito la sua innocenza asserendo che un testimone austriaco lo scagionerebbe dall’accusa di aver ucciso lo zio Mario gettandolo nel forno della fonderia di famiglia a Marcheno l’8 ottobre 2015.