Alla finale di Wimbledon di domani ci sarà anche Kate Middleton

(Di sabato 13 luglio 2024)lei,a consegnare il trofeo al vincitore di14 giugno. Lo fa sapere Buckingham Palace. Si tratta del secondo impegno ufficiale per la principessa dopo la dignosi di cancro dello scorso marzo:è stata presenteal Trooping the Colour. Oggi, 13 luglio, la principessa non potrà invece esserci e a consegnare il trofeo femminilela presidentessa diDebbie Jevans., appassionata di tennis, ha presentato il trofeo del singolare maschile alo scorso luglio. Stando a quanto riportano i tabloid,sarebbe molto stanca per via della chemioterapiaquale si sta sottoponendo: venerdì 12 luglio, per la prima volta ha mancato l’appuntamento con la tradizionale partita di polo di beneficenza che si svolge tutti gli anni al Guards Polo Club di Windsor e nella quale William è uno dei giocatori.