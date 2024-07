Trieste detenuto muore per overdose Il giorno prima del decesso saccheggio di metadone nell’infermeria 

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un 48enne è stato trovato morto in carcere aall’indomani della rivolta scoppiata nei reparti. Il corpo è stato trovato oggi pomeriggio. Lo riporta Il Piccolo. Sono stati i compagni di cella ad accorgersene e a dare l’allarme ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118. L’uomo, Zdenko Ferjancic, era di Nova Gorica, ed era in prigione per spaccio. Dovrebbe esser morto per unadisaccheggiato dall’infermeria durante la rivolta di ieri sera. La denuncia di Uilpa Quello di oggi, secondo quanto riferito dal sindacato Polizia Penitenziaria Uilpa è il 116esimomorto dell’anno. «A queste morti, vanno peraltro sommati i sei appartenenti alla Polizia penitenziaria che si sono tolti la vita.