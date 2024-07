Superbike | Andrea Iannone proverà la Yamaha in MotoGP?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Un passaggio di consegne quasi storico che danneggia, certamente, una Ducati che sembra aver intrapreso una via collaterale, ingaggiando Marc Marquez, rispetto al recentissimo passato. Una mossa che non è per niente piaciuta a Pramac Racing che si è distaccata dall’universo di Borgo Panigale per approdare in quello di. Questo cambiamento potrebbe agevolare anche l’arrivo indi, attualmente in Go Eleven nel Mondiale 2024 di, che potrebbe essere invitato a provare la moto azzurra nipponica. Le parole di Paolo Campinoti sul passaggio di Pramac Racing in: “Ducati? Manca sintonia” “Da una parte sono molto felice perché andiamo con una delle case più importanti del motomondiale, che ha vinto 17 mondiali, il che è positivo.