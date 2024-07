Sui migranti si spacca la destra in Spagna | Vox se ne va da 5 giunte regionali guidate dai popolari Sànchez | Il Paese ora è migliore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) I riverberi della nascita dei Patrioti, il gruppo parlamentare di Strasburgo sotto la guida di Viktor Orbàn, arrivano anche in. Se in Italia le differenze marcate dalla Lega all’interno della maggioranza puntano all’approccio sulla guerra in Ucraina, a Madrid il tema su cui martella Vox, il partito neofranchista, è l’immigrazione. Succede da mesi, in una strategia chiara già scelta in vista delle Europee. Ora quella strategia porta all’uscita della forza di estremafuori da tutt’e t5i governiin cui era entrato dopo accordi con il Partito Popolare. Sono territori significativi e popolosi della– Castiglia-León, Estremadura, Aragona, Comunità Valenciana e Murcia – e a parte l’aspetto amministrativo, naturalmente, le ripercussioni hanno più che altro un colore politico.