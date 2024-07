Stile Regency come arredare casa ispirandosi a Bridgerton

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) Cari gentili lettori, c’è chi lo ha letto con la voce di Lady Whistledown e chi non sa assolutamente di cosa stiamo parlando. Ma la tendenzaCore perè ormai nel pieno della sua ascesa: la terza stagione della serie è uscita da poco e si è ancora una volta confermata tra le più attese. Ma non limitiamoci a sognare di incontrare un: possiamo portare un pizzico di quell’atmosfera da favola nella nostra, ma senza esagerare. Scopriamocon lo. Cos’è loI tempi moderni hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere la. Questa è una premessa doverosa: siamo abituati ad ambienti moderni, se non minimal, e la tecnologia è la grande protagonista.