Scompare bimba di 8 anni ritrovato cadavere in un canale | l’avevano stuprata e uccisa

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una terribile tragedia ha sconvolto la comunità di Muchumarri, nel distretto di Nandyala, nello stato dell’Andhra Pradesh, India. Una bambina di soli 8è stata violentata,e poi gettata in unda tre ragazzi di 12 e 13, suoi compagni di scuola. La vicenda, di una crudeltà inimmaginabile, è emersa domenica scorsa quando la piccola è scomparsa mentre giocava in un parco vicino casa. I genitori della bambina hanno lanciato l’allarme non vedendola tornare a casa. Il padre, preoccupato, ha cercato la figlia nei dintorni prima di denunciare la sua scomparsa alla polizia locale. L’uomo ha riferito che la bambina stava giocando al parco Muchumarri con altri bambini, ma non era più rientrata. Le autorità hanno avviato immediatamente le ricerche, interrogando i residenti e setacciando l’area, ma senza successo.