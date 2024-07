Rai 2 colpaccio femminile | dove vola il Giro d' Italia Women

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (d') La buona estate dello sportno si arricchisce di un tassello per nulla marginale e che sta dando risultati d'ascolto incoraggianti. Parliamo deld'partito il 7 luglio da Brescia e in programma fino al 14 luglio, con l'epilogo a L'Aquila. La prima edizione si disputò nel 1988 ed è il più importante dei Grandi Giri del ciclismo rosa. Martedì, con la tappa da Sabbioneta, nel mantovano, a Toano, in provincia di Reggio Emilia, nel pomeriggio di Rai 2 è stato visto da 612.000 spettatori con un ottimo 5.7% di share. Uno score davvero buono considerando la fascia oraria, la bassa attenzione mediatica e il fatto che si tratti di una dimensione sportiva relativamente recente.