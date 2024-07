Non si sa più nulla di lei Allarme Caterina Balivo sparita da giorni dopo il brutto episodio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) C’è preoccupazione tra i fan di. La conduttrice è infattidalla circolazione da moltie non ha fornito quindi notizie di sé, generando ansia. Anche perché è reduce da una bruttissima esperienza, che l’ha riguardata in prima persona. Ma finora non ha rotto il silenzio e non sappiamo praticamentesul suo stato psicologico.soprattutto dai social network, infatti non si registrano suoi post su Instagram. A trattare l’argomento dettagliatamente è stato il sito Ultimenotizieflash, che si è subito accorto di questa situazione. Anche perché prima del fattaccio che l’ha coinvolta lei si era fatta vedere e sentire costantemente con i suoi tantissimi ammiratori. Leggi anche: Incubo per: ladri in casa a Roma.