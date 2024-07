Navigare la nuova complessità globale Sfida e opportunità per le imprese italiane secondo Salzano Simest

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) Sono lieto di essere qui con voi oggi alla Scuola di Politiche Economiche e Sociali per discutere un tema di estrema rilevanza nel contesto attuale: lo scenario geopolitico internazionale e i suoi impatti sulle relazioni economiche, con un focus sulle azioni necessarie affinché lerimangano competitive in un contesto in costante mutamento. Il 2023 è stato l’anno con il maggior numero di conflitti dalla Seconda guerra mondiale. Non sorprende dunque che di fronte alle tensioni geopolitiche ed economiche innescate si sia diffuso il concetto di “grande frammentazione”. Questa dinamica è il risultato degli ultimi anni, che hanno visto emergere nuove crisi e punti di rottura, contribuendo significativamente a rafforzare le tendenze “disgregatrici” nella politica internazionale, sul piano economico, geopolitico, sociale e tecnologico.