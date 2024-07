Mentre Fratoianni parla di un mondo che non esiste è giusto aumentare le spese militari

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Meloni vuole portare leal 2% del più significa aumentarle di 12 miliardi. Soldi con cui si dovrebbe invece dare l’istruzione e l’università gratis ai giovani del nostro Paese. Oppure con 12 miliardi all’anno si potrebbe fare un corposo rinnovo di contratto per il pubblico impiego.E ancora si potrebbe ripristinare il reddito di cittadinanza (8 miliardi circa); il fondo affitti (330 milioni circa) per le famiglie in difficoltà». Nicolaha regalato una delle pagine più belle di populismo un tot al kg che si ricordi. Lo ha fatto a margine del vertice Nato in cui al centro del dibattito tra i leader delle nazioni aderenti al Patto Atlantico erano le sovvenzioni all’Ucraina e soprattutto l’aumento delledei vari paesi.