Maltempo in Lombardia | esondato il lago di Como forte grandinata a Milano Un morto sul fiume Adda

(Di venerdì 12 luglio 2024) È stato recuperato il corpo che era stato visto galleggiare sulla corrente deldurante l’ondata didi questa sera in. Si tratta del cadavere di un giovane uomo. Non si esclude che si tratti del 25enne egiziano che si cercava da alcuni giorni. Il cadavere è stato recuperato da un elicottero dei Vigili del fuoco grazie a un sommozzatore e a un verricello. Sono sette le province colpite dalnel nord Italia, in particolare in, dove ail Lario con conseguente chiusura del lungopoi riaperto. Diverse le strade chiuse a causa di smottamenti e alberi caduti: nel Comasco, in provincia di Lecco, di Varese – dove è stata chiusa la strada per il Sacro Monte – Sondrio, Bergamo e Brescia.