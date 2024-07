L’uomo in più

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl tempo potrà raccontarci qualsiasi cosa, perché la storia è appena cominciata. Tutto ed il contrario di tutto, scudetto al primo colpo in stile Chelsea o il sopravvento delle difficoltà comunque messe in preventivo, tre anni a mille all’ora o frattura rapida ed insanabile con De Laurentiis. Potrà accadere tutto ed il contrario, senz’altro, ma ad oggi i fatti ci dicono che Antonio Conte rappresenta il colpo più importante della storia del calcio Napoli dopo Diego Armando Maradona. Ed è il motivo per cui chi scrive aveva pensato un anno fa che il Napoli non potesse che pensare a lui prima o poi. Ed è l’esatto motivo per cui Aurelio De Laurentiis ha stracciato i pronostici e le verità assolute di chi mai pensava potessero incontrarsi le strade del Padre padrone del Napoli e di un Allenatore abituato a comandare e basta, senza fare prigionieri ed accettare intromissioni.