LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si continua con il gruppo compatto

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35: Tra non molto ci sarà il traguardo volante di Teramo. 11.29: Siamo oltre l’ora di corsa, ma al momento ancora nessun attacco e si procede con il. Le velociste si sono già staccate. 11.23: Unaancora molto difficile da leggere al momento. Da capire se qualcuna avrà la forza di attaccare sui primi GPM, ma le squadre delle big stanno al momento controllando la corsa e sembra che saranno Elisa Longo Borghini e Lotte Kopecky a giocarsi il successo. 11.15: Sono già stati superati i primi trenta chilometri di questae ancora nessun attacco. 11.04: C’è davvero grande attesa per il duello a distanza tra Elisa Longo Borghini e Lotte Kopecky, che sono divise solamente da tre secondi.