LG tra i protagonisti del torneo League of Brands

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) LG Electronics prenderà parte aof, il campionato organizzato da Accenture Song G4M1NG Studio e PG Esports, in occasione della Milano Games Week & Cartoomics. Questa competition vedrà la partecipazione di diversi brand e partner che si sfideranno nel mondo virtuale ricco di adrenalina di Rocket Racing su Fortnite. LG parteciperà aofcon un team composto da due dipendenti LG e da un terzo fortunato giocatore esterno che sarà reclutato attraverso #BeTheOne, la sfida in due fasi rivolta a tutti gli appassionati di gaming per selezionare il giocatore più abile e veloce. Candidarsi per partecipare a #BeTheOne è molto semplice: basta iscriversi su www.lg.com/it/be-the-one/ per partecipare alla prima fase di qualificazione che si terrà dal 9 al 17 settembre sul canale LG di Discord aperto per l’occasione.