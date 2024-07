LEGGERE PERICOLOSAMENTE di Azar Nafisi | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) La scrittricea seguito di: Quell’altro mondo,Lolita a Teheran e La Repubblica dell’immaginazione, ci regala un nuovo, emozionante e potentissimo libro,. Attraverso alcune delle sue esperienze di vita in Iran e negli stati Uniti, ci porterà a riflettere su quanto potere esercita la letteratura nelle nostre vite, come grazie ad essa sia possibile il cambiamento, come davanti all’assolutismo si possa gestire la rabbia e la frustrazione, come combattere le menzogne e come agire nel modo giusto con chi con noi è stato ingiusto. Mostrandoci così il potere sovversivo della letteratura in tempi difficili. Edito da Adelphi, traduzione di Anna Rusconi. Trama Cinque lettere scritte tra il 2019 e il 2020 da, indirizzate a suo padre (Baba Jan), proseguendo un dialogo che la morte di lui non ha mai interrotto.