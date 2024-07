Jordan Brand presenta ‘Our Turn’ | torneo mondiale di uno contro uno

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si inizia il 26 luglioha lanciato “Our Turn”, una nuova iniziativa rivolta alla prossima generazione di atleti, che promuove il messaggio che la grandezza non chiede il permesso. Questo progetto offre un’opportunità unica ai giovani di mostrare la loro eccellenza a livello. “Oggi è un momento storico per. Il momento in cui entriamo in un nuovo capitolo di grandezza con lo stesso spirito audace e di sfida che Michael ha sempre incarnato con la nuovavoice –. È una dichiarazione ed un grido”, ha dichiarato Caitlin Sargent, Chief Marketing Officer di. “Crediamo che in ognuno di noi ci sia la grandezza. Il nostro ruolo è quello di liberare questa grandezza all’interno della prossima generazione in ogni angolo del mondo, ispirandoli a prendere il proprio posto”.