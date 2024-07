Joe Biden è sempre più solo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Doveva servire a fugare i dubbi sulla sua candidatura. E invece la conferenza stampa, che Joeha tenuto alcune ore fa in conclusione del summit Nato di Washington, ha finito col rafforzarli. Innanzitutto ha confuso Kamala Harris con Donald Trump. “Guardate, non avrei scelto il vicepresidente Trump come vicepresidente se non avessi pensato che non fosse qualificata per essere presidente”, ha dichiarato. Poco prima,nella cornice del vertice Nato, l’inquilino della Casa Bianca aveva chiamato Volodymyr Zelensky “presidente Putin”.ha comunque escluso di volersi ritirare dalla campagna elettorale. “Credo di essere il più qualificato per governare e penso di essere il più qualificato per vincere”, ha detto. Il problema è che difficilmente, a questo punto, sarà in grado di reggere la pressione di chi sta invocando un suo passo indietro.