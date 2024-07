Intossicate da latte di mandorla preso un sospettato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPerché lo abbia fatto è ancora da accertare, ma per gli investigatori potrebbe essere lui l’uomo che nei giorni scorsi ha offerto a sette persone deldicontenente forse del sonnifero. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di mercoledì nella zona compresa tra via Foria e piazza Poderico, a Napoli, e nel giro di poche ore gli investigatori, anche dalla visione delle immagini di alcuni impianti di videosorveglianza, sono arrivati all’uomo e che è stato portato in caserma. Sarebbe in stato di fermo. Una notizia che ha fatto il giro soprattutto tra familari ed amici delle vittime, anche perché la vicenda ha sollevato notevole preoccupazione, Ma le indagini puntano ora ad accertare perchè l’uomo, che avrebbe circa 50 anni, lo abbia fatto.