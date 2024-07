Inter Marotta | Ancora con Inzaghi fino al 2026 Prossima stagione lunghissima

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il presidente e Ad dell’, Giuseppe, ha ufficialmente inaugurato la2024/25 con la consueta prima conferenza stampa del club, svolta nell’area media della sede nerazzurra: “L’ultimaè stata fantastica per l’, abbiamo nel cuore le immagini dei festeggiamenti ma quest’oggi inizia un nuovo percorso, con la seconda stella al petto. Guideràla squadra Simone, il quale proseguirà il rapportoal”, esordisce, annunciando il rinnovo di contratto con il tecnico Simone. Il dirigente fa poi riferimento al momento deludente del calcio italiano, caratterizzato dall’eliminazione da Euro 2024 e da alcuni scivoloni a livello federale, i quali hanno messo a nudo la necessità di manovre per rinnovare il sistema: “L’è a conoscenza di essere uno dei club leader del calcio italiano, un faro in questo momento di difficoltà, un garante verso i giovani, i quali devono essere il simbolo della rinascita di questo sport.