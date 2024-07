India | si sposa il figlio dell’uomo più ricco d’Asia Matrimonio extra-lusso con Kim Kardashian e decine di vip

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 – Dopo mesi di festeggiamenti pre-nozze, inizia il vero e propriodi Anant Ambani,del magnate Mukesh Ambani, l’uomo piùdell’Asia. Le nozze saranno celebrate con un rito indù della durata di tre giorni, iniziato oggi a Mumbai. La cerimonia è cominciata con una processione: lo sposo è partito dalla sua residenza a bordo di una lussuosa auto rossa ricoperta di fiori bianchi, attorniato dai suoi ospiti. epa11474056 Reliance Industries chairman Mukesh Ambani (C) with his wife Neeta Ambani (3R), their elder son Akash Ambani (L) and his wife Shloka Mehta (2L), their younger son Anant Ambani(3L), their daughter Isha Ambani (2R) and son-in-law Anand Piramal (R) attend Anant Ambani and Radhika Merchant's wedding at JIO World Convention center, in Mumbai,, 12 July 2024.