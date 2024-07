Incidente aereo a Malpensa Cos' è il tail strike

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 12 luglio 2024) Che un aeroplano passeggeri di grandi dimensioni tocchi la pista con la parte inferiore e posteriore della fusoliera durante il decollo non è un evento così raro come potrebbe sembrare, almeno secondo l'Associazione dei vettori aerei (Iata) che riporta come questi siano stati il 10% del totale nel decennio 2013-2022. E quasi tutte le volte si è trattato di errore umano. Ciò che invece risulta quasi unico è il modo in cui questo è avvenuto martedì 9 luglio alle 13:27 all'aeroporto lombardo della. In piena velocità e accelerazione, durante la cosiddetta “rotazione”, ovvero il momento in cui la prua dell'aeroplano si alza verso il cielo e, di conseguenza, la coda si abbassa verso il terreno, quella del Boeing 777 della compagnia Latam, marche di registrazione PT-MUG e volo AL8073, ha strisciato per diversi secondi sull'asfalto, un tempo molto lungo, allungando così la corsa per il decollo e staccandosi da terra con ritardo e fuori dai parametri previsti.