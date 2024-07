Il provvedimento vieta i matrimoni precoci nel Paese dove centinaia di migliaia di ragazze continuano a essere date in sposa prima di compiere 18 anni Determinante la battaglia della First Lady Fatima Bio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 12 luglio 2024) Hanno protestato, sono scese in piazza, hanno chiesto che venissero rispettati i loro diritti e, finalmente, hanno vinto. Le attiviste che in Sierra Leone si sono battute contro il fenomeno delle spose bambine, hanno ottenuto un risultato storico. Il parlamento delha approvato all’unanimità un disegno di legge denominato Child Marriage Act 2024, che introduce il divieto dei. Yemen, la piaga dello spose bambine in un film X La Sierra Leonele spose bambine Questa squallida pratica riguarda oltre 800mila bambine e rappresenta una vera e propria piaga per la Sierra Leone,con uno dei tassi più alti al mondo di spose bambine, insieme a uno dei tassi più alti di gravidanzee di mortalità materna: cifre dell’OMS, l’Organizzazione mondialesanità, del 2019 riportano 717 decessi ogni 100mila parti.